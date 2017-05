Sucessor do Concorde pode chegar da China

A próxima geração de aviões supersónicos pode vir a ter assinatura chinesa. De acordo com a revista Aviation Week, a COMAC – fabricante de aviões comerciais controlado pelo Governo Central – empreendeu estudos sobre a velocidade do som e sobre aparelhos com formatos e tecnologias não convencionais . Shi Jianzhong, vice-presidente da empresa, revelou que a construtora tenciona desenvolver novos sistemas de propulsão e estruturas avançadas, com o objectivo de desenvolver uma “aeronave inteligente”.

