Sistema de rede encontra-se “muito saudável”, garante Vandy Poon  

Vandy Poon, o director-executivo da Companhai de Telecomunicações de Macau referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a empresa de telecomunicações actualizou o seu software relacionado com a defesa anti-virus na internet. Depois dos problemas no abastecimento de Internet registados a 18 de Abril, a CTM diz ter procedido à reparação do par de servidores de acesso remoto de banda larga responsáveis pelos problemas, tendo também realizado uma inspecção abrangente a todos os servidores. O responsável descreveu o actual sistema de rede como tendo “uma capacidade de carga suficiente” e estar num “estado muito saudável”. A CTM procedeu ainda à instalação de hot spots de wi-fi gratuito em 11 áreas comuns do complexo de habitação social de Seac Pai Van.

