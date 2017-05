Restaurada ligação aérea entre Macau e Moscovo

A ligação aérea entre Macau e Moscovo foi ontem reestabelecida com a chegada ao Aeroporto Internacional de Macau de um avião da Royal Flight Airlines. Os voos semanais deverão aumentar para uma frequência de dois voos por semana durante o Verão. Desde 2012, quando a Rússia e a RAEM assinaram um acordo mútuo de isenção de visto, os números de turistas russos têm vindo a aumentar. De acordo com a Direcção dos Serviços de Turismo, os visitantes provenientes da Rússia em 2016 aumentaram em 10 por cento comparativamente com o ano anterior.

