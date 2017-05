Proposta de Lei já foi entregue ao Conselho Executivo

A Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública não receberam qualquer queixa ou pedido de ajuda relacionados com o “ransomware” WannaCry. A informação foi ontem avançada pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que revelou ainda que a proposta de lei relativa à segurança informática já foi entregue ao Conselho Executivo para apreciação.

O diploma, a que o Governante assacou grande importância, propõe a criação de um núcleo de segurança cibernética que possa dotar o território de capacidade de resposta a ataques informáticos de grande escala, como o que afectou milhares de computadores um pouco por todo o mundo ao longo dos últimos dias.

Caso o diploma receba luz verde do Executivo e carta branca da Assembleia Legislativa, o novo núcleo de segurança cibernética deverá agrupar especialistas de três serviços públicos – a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, a Polícia Judiciária e a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações – a quem serão assacadas diferentes funções.

Wong Sio Chak, que falou à imprensa à margem do seminário “Tratamento de Emergência Relativo a Incidentes e Estratégias de Pós-Tratamento”, ontem realizado nas instalações da Escola das Forças de Segurança, revelou ainda que o Governo deverá adoptar um novo sistema de passagem fronteiriça na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Maca. O secretário para a Segurança adiantou que no final do corrente mês e no início do próximo o território deverá receber a visita de especialistas do Continente com o propósito de definir em conjunto a proposta final relativa às técnicas e equipamentos que deverão ser utilizados no âmbito do novo sistema de passagem transfronteiriça.

O novo método ainda não está completamente definido, mas Wong Sio Chak adianta que deve vir a privilegiar o conceito de “inspecção fronteiriça ilegal”, através de uma fiscalização comum e da criação de um sistema de transferência mútua de informações.