PJ desmantela rede de agiotagem e prende onze cidadãos chineses

A Polícia Judiciária desmantelou uma alegada rede de agiotagem, numa operação que resultou na detenção de onze pessoas, todas oriundas da República Popular da China.

Os detidos – seis homens e cinco mulheres – terão sido abordados por um homem que lhes ofereceu dinheiro para que propusessem empréstimos a apostadores endividados. Os onze detidos têm entre 22 e 44 e operavam a partir de uma unidade hoteleira da Taipa. A Polícia Judiciária acredita que a rede de agiotagem se mantinha activa desde há mais de meio ano na strip de casinos do Cotai, procurando aliciar sobretudo apostadores do Continente. A polícia de investigação do território continua no encalço do cabecilha do grupo e a tentar perceber quanto dinheiro a rede de agiotas terá movimentado ao longo do último meio ano