MdME lança compêndio jurídico focado na indústria do jogo

O escritório de advocacia e notariado privado MdME lançou o compêndio jurídico “Lex Mundi Gaming Solution”, integrado na rede Lex Mundi. A obra reúne informação compilada por advogados do âmbito do jogo de 27 jurisdições de todo o planeta. A acompanhá-lo está o lançamento de um guia jurídico do jogo, interactivo, o “Lex Mundi Global Gaming Law Guide”.

O “Lex Mundi Gaming Solution” reflete um conhecimento colectivo dos principais membros da rede internacional Lex Mundi, “em jurisdições de jogo maduras e emergentes”, pode ler-se no comunicado emitido pela MdME.

“A indústria do jogo é hoje global e os investimentos e negócios dos clientes estão espalhados por múltiplas jurisdições. Navegar numa indústria altamente regulada através de diferentes ambientes legais com implicações transfronteiriças substanciais é um desafio. Através da constante troca de informação entre si , as firmas e os advogados membros da Lex Mundi mantêm-se no topo dos assuntos regulatórios e jurisdicionais da indústria que têm impacto na abordagem táctica e na estratégia dos clientes nos seus negócios”, pode ler-se na mesma nota.

A par com o compêndio, a MdME lança também o Lex Mundi Global Gaming Law Guide, um guia de direito do jogo multi-jurisdicional, que aborda os tópicos de interesse e preocupação para os clientes do sector do jogo, num formato pergunta-resposta, com as mesmas 16 perguntas respondidas para cada jurisdição. O mesmo guia está acessível em formato on-line interactivo, com ferramentas comparativas.

A Lex Mundi é uma rede mundial de escritórios de advocacia independentes, com mais de 160 escritórios-membros e “experiência em profundidade” em mais de 100 países, assinala o mesmo comunicado.