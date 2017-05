Instituto de Habitação vai aceitar recomendações do CCAC

O presidente do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, afirmou ontem, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que as recomendações do Comissariado Contra a Corrupção sobre inclusão dos cônjuges no preenchimento dos agregados familiares vão ser respeitadas.

Realçando que há que analisar cada situação em concreto, após a divulgação do relatório do CCAC, Arnaldo Santos admitiu que caso as disposições legais tenham sido cumpridas, que os candidatos à habitação económica que se casaram já na fase de espera não vão ter problemas. Nestes casos, os candidatos – alguns dos quais já residem nas fracções em questão – não precisam de declarar o cônjuge como parte do agregado familiar.

Também à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada Ella Lei explicou que em muitos dos casos os compradores das fracções já habitam os imóveis, mas que devido a atrasos do lado do Governo ainda não assinaram a escritura do imóvel.