Gymnastics Club Cup integra pela primeira vez atletas de Hong Kong

O ginásio da Escola Internacional de Macau acolhe a 27 de Maio, entre as 9 e as 16h30, a segunda edição do Gymnastics Club Cup. A competição de tumbling e mini-trampolim, organizada pelo Gymnastics Club Macau, conta pela primeira vez com a participação de atletas de Hong Kong. De um total de 90 ginastas inscritos, 21 chegam de três escolas da vizinha Região Administrativa Especial.

Sílvia Gonçalves

O Gymnastics Club Cup, que se realiza a 27 de Maio no ginásio da Escola Internacional de Macau (TIS, na sigla inglesa), conta pela primeira vez com a participação de 21 atletas oriundos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Nuno Fernandes, treinador principal do Gymnastics Club Macau, que organiza a competição, diz tratar-se de um salto importante, conseguido graças à colaboração da Associação de Ginástica de Hong Kong. A segunda edição da competição – que sucedeu ao Torneio T&T de Macau, realizado em 2014 e 2015 – inclui as disciplinas de mini-trampolim e tumbling, divididas em quatro escalões etários, abrangendo um total de 90 ginastas.

“O nosso grande objectivo é dar a oportunidade aos nossos ginastas e a outras escolas, também de Macau, de participar numa competição. Já que a Associação de Ginástica de Macau não organiza competições e nas que organiza não convida mais ninguém, são fechadas a um grupo restrito de ginastas que fazem ginástica na associação”, aponta Nuno Fernandes. A falta de abertura da associação que tutela a modalidade no território impulsionou a estruturação de novas competições, explica o professor de Educação Física: “Por isso mesmo nós desde 2014 que decidimos começar a organizar as nossas próprias competições”.

O início, nesse mesmo ano de 2014, aconteceu com o I Torneio T&T de Macau, a que seguiu, em 2015, uma segunda edição da competição, ambas realizadas na Escola Portuguesa de Macau. Em 2016 sucede-lhe o Gymnastics Club Cup, que este ano conhece a sua segunda edição: “Será a quarta vez que esta equipa organiza, mas será a segunda edição do Gymnastics Club Cup”, explica o treinador-principal e fundador do Gymnastics Club Macau, que organiza a competição a par com Ana Conde e Fernando Santos.

“Este ano temos uma novidade. É que conseguimos também a participação de escolas de Hong Kong. Vamos ter 90 ginastas, de Hong Kong são 21”, revela Nuno Fernandes, que conta ainda que em 2016 contaram com cerca de 60 inscrições. O alargamento da competição para lá das fronteiras do território ajuda a traduzir, explica o treinador, o crescimento da competição: “Foi um salto bastante importante para nós, já era um objectivo nosso o ano passado, mas não conseguimos. No ano passado começamos por trazer juízes de Hong Kong, isso conseguimos, não foram só os nossos locais. Este ano, através dos contactos que temos mantido com a Associação de Ginástica de Hong Kong, conseguimos trazer também os ginastas”, conta.

As provas serão divididas “em quatro escalões etários: 9-10 anos, 11-12 anos, 13-14 anos, e 15 anos ou mais. São duas disciplinas, é o tumbling e o mini-trampolim. Já é o segundo ano que a prova se realiza no ginásio da Escola Internacional de Macau, daí que tenhamos mudado a designação da competição. Os primeiros dois, que foram os Torneios T&T, foram na Escola Portuguesa de Macau, agora é no campus da Universidade de Ciência e Tecnologia”, assinala Nuno Fernandes.

Já os atletas que vão participar chegam do Gymnastics Club Macau, do Colégio Anglicano de Macau, da Escola Portuguesa de Macau, mas também, e pela primeira vez, do Canossa College Hong Kong, da Chinese YMCA Secondary School Hong Kong e do Hong Kong Trampoline Fans Club.

O professor e treinador fala num acréscimo de participação e de interesse pela modalidade no território: “Com certeza, nós vemos isso porque temos o clube, o Gymnastics Club Macau, aberto há cerca de quatro anos e todos os anos aumentamos o número de ginastas interessados, principalmente depois das competições que temos organizado”.

A competição de tumbling do Gymnastics Club Cup 2017 decorre entre as 9 e as 12 horas. Já a competição de mini-trampolim tem lugar entre as 13 e as 16h30, sendo atribuídas medalhas nas duas disciplinas, individualmente e por equipa. Todas as provas têm entrada livre.