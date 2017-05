Governo submete gestão de quatro auto-silos a concurso público

O Executivo abriu concurso público para a gestão de quatro parques de estacionamento. De acordo com um despacho ontem publicado em Boletim Oficial, os quatro auto-silos em questão estão localizados na Alameda Carlos D’Assumpção, nas imediações do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior, na Praça Ferreira do Amaral e na Estrada Flor de Lótus.

As entidades interessadas deverão apresentar as respectivas candidaturas até 21 de Junho, sendo que as propostas serão abertas um dia depois. Em causa estão os direitos de concessão de cada uma das estruturas por um período de seis anos. Os seis parques de estacionamento oferecem um total de 4466 lugares de estacionamento, 1800 dos quais relativos a veículos ligeiros.