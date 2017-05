Empresários de Macau e dos países lusófonos com visita marcada a Zhongshan

Uma delegação composta por empresas de Macau e dos países de língua portuguesa vai realizar uma visita à cidade chinesa de Zhongshan no segundo semestre do corrente ano, focada em áreas como a indústria da saúde, anunciou esta quarta-feira o Governo de Macau.

O Executivo vai “organizar, no segundo semestre do corrente ano, uma delegação composta pelas empresas locais e dos países de língua portuguesa para uma visita de estudo à cidade de Zhongshan, localizada na vizinha província de Cantão, com foco (…) designadamente nas indústrias competitivas como a indústria de saúde, entre outras”, afirmou em comunicado o gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, disse esperar que, “em conjunto com Zhongshan, sejam inovadas constantemente as modalidades de cooperação bilateral”, para que Macau e a cidade chinesa “contribuam activamente para a concretização da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e promovam acções para atrair investidores estrangeiros e a conquista de mercados dos outros países e regiões”.

Divulgada em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a Nova Rota da Seda visa reactivar a antiga via comercial entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e sudeste Asiático.