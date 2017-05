Eleições: Detectadas irregularidades em duas das três listas já apresentadas à CAEAL  

Foram detectadas irregularidades em duas das três listas de apresentação de comissões de candidatura que chegaram à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). A assinatura de dois eleitores apareceu em duas das listas apresentadas. Os casos serão encaminhados pelo organismo para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) recebeu até ao momento três listas de apresentação de comissões de candidatura às eleições legislativas de Setembro próximo. O presidente do organismo revelou ontem que foram detectadas irregularidades em duas das comissões de candidatura, com dois eleitores a conferirem apoio a duas das listas. Os casos serão encaminhados pelo organismo liderado por Tong Hio Fong para a Polícia de Segurança Pública (PSP). O presidente da CAEAL disse ainda que estima que o número de eleitores deva ultrapassar os 11 mil nas assembleias de voto de maior dimensão, e deixou um apelo para que os votantes não se concentrem num só período do dia para efectuar a votação. O magistrado lembra que habitualmente é antes das 9 horas que grande parte do eleitorado ruma às urnas.

“Na reunião de hoje [ontem] também discutimos a composição da comissão de candidatura. Nesta fase, como antes já tínhamos dito, fazemos um apelo aos cidadãos: cada eleitor, conforme a lei, só pode assinar uma lista de candidatura. Durante este período verificamos que houve dois eleitores que assinaram em duas listas de apresentação de comissão de candidatura. Isto não está dentro da lei e por isso vamos encaminhar estes casos à PSP”, esclareceu Tong Hio Fong, sublinhando que as duas assinaturas serão retiradas das listas em causa. O presidente do organismo referiu ainda que foram recebidas até agora “três comissões de candidatura”. Sobre as queixas que chegaram à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, mantêm-se as mesmas seis, já antes mencionadas, relacionadas com irregularidades eleitorais, sobre as quais prossegue a investigação, da responsabilidade do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Lembrando que no escrutínio de 17 de Setembro haverá “35 locais de voto e 36 assembleias de voto”, Tong Hio Fong salientou que para as eleições legislativas de 17 de Setembro foram acrescentados “cinco pontos de votação”. O magistrado mostrou-se, ainda assim, preocupado com uma eventual concentração excessiva de eleitores: “Tentamos distribuir os eleitores para que eles não se concentrem num só local e evitar assim confusões ou filas de espera. Em relação às grandes assembleias de voto, nós estimamos que o número de eleitores vá chegar aos 11 mil, e por isso nós tentamos restringir o número de eleitores concentrado num só local de votação”, esclarece.

Tong Hio Fong deixou exemplos das medidas já equacionadas pelo organismo: “Fizemos uma visita aos locais de votação tentando encontrar espaço para que eles possam formar filas ou para esperar ali. Se durante as horas de ponta tivermos muitos eleitores à espera, então a comissão vai tomar medidas para fazer a triagem”.

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa endereçou, por isso, um apelo aos eleitores: “Evitem concentrar-se num só período para fazer a votação. Porque normalmente antes das 9 horas já estão ali centenas de eleitores concentrados para votar. Por isso tentem evitar essas horas para fazer a votação”.