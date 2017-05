DSCT celebra Dia Mundial da Sociedade da Informação

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT) realizou ontem um conjunto de actividades e uma palestra para assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Derby Lau Vai Meng, directora dos Correios, referiu no seu discurso que os mega dados se estão a tornar a força motriz do desenvolvimento social e económico, podendo o uso apropriado desta tecnologia melhorar a capacidade de governação, bem como ajudar as empresas na tomada de decisões.

