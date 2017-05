DSAT sugere substituição de capacetes ao fim de cinco anos de utilização  

Os capacetes devem ser substituídos após três a cinco anos de utilização por motivos de segurança. A recomendação foi feita ontem pelo director da Divisão de Veículos da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego, Chan Io Fai, durante a participação no programa matinal da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Fórum Macau.

Chan Io Fai esclareceu que a substituição é facultativa mas que por motivos de segurança os motociclistas devem considerar trocar o equipamento de protecção. Chan explicou que devido à acumulação de suor no interior do capacete e ao desgaste natural do equipamento, causado por motivos como a chuva, o capacete pode perder a capacidade de protecção em caso de acidente. Esta perda nem sempre é perceptível para o motociclista a olho nu. Além disso, afirmou o dirigente, em causa está igualmente uma questão de higiene, dado o acumular de odor no interior do equipamento de protecção passiva.

Ainda sobre estas recomendações, o director da Divisão de Veículos da DSAT clarificou que não são obrigatórias nem envolvem multas para quem não as cumprir.

Durante o mesmo programa, Chan Io Fai revelou que caso os motociclistas sejam detentores de um capacete que não corresponda a nenhum dos modelos homologados pela DSAT, o condutor pode submeter as informações técnicas do equipamento para avaliação. Se as informações técnicas cumprirem com os requisitos, então o motociclista deverá ser autorizado a circular com o equipamento em Macau.

O director da Divisão de Veículos da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego clarificou ainda que o selo dos capacetes serve de referência para que os utilizadores saibam com que modelos podem circular. Contudo se por alguma razão o selo de um capacete homologado for perdido, os utilizadores não vão sofrer penalizações. Mesmo que as autoridades abram um processo aos eventuais motociclistas nesta situações, Chan garantiu que a DSAT vai intervir junto da polícia.