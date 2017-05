DSAT planeia construção de centro de aprendizagem para todo o tipo de veículos

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) planeia construir um centro de aprendizagem e exames de condução para várias categorias de veículos no terreno adjacente ao Centro de Aprendizagem e Exames de Condução.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o propósito do projecto é que a estrutura contemple todo o tipo de veículos, e numa área muito maior. O organismo pretende lançar um concurso público para o efeito ainda este ano. Ainda de acordo com a emissora, em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego emitiu directrizes de trabalho para a indústria de ensino de condução, que pressupõe que as escolas de condução providenciem veículos de formação com a caixa de velocidades automática, certificada pelo Governo. Em relação aos autocarros de passageiros, a DSAT diz não ter recebido qualquer pedido de escolas de condução para adquirir este tipo de veículos.