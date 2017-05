Ciclovia do Cotai vai chegar a Lai Chi Vun

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais tenciona fazer crescer a pista de bicicletas “Flor de Lótus” até Lai Chi Vun. A intenção foi ontem veiculada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por Lei Wa Pao, director da Divisão de Reabilitação e Manutenção Urbana do IACM. O responsável revelou que o objectivo de estender a estrutura até Lai Chi Vun integra a sexta fase do plano de optimização das ciclovias do território. Os detalhes do projecto deverão ser tornados públicos o mais tardar no início do próximo ano, mas já se sabe que o plano implica a expansão da rede de ciclovias da RAEM em cerca de 600 metros.

Mais complicada está a criação de uma conexão entre a ciclovia “Flor de Lótus” e a pista de bicicletas da zona de Lazer da Marginal da Taipa. O director da Divisão de Reabilitação e Manutenção Urbana do IACM garante que o organismo tem feito tudo o que está ao seu alcance para garantir que a ligação entre as duas ciclovias seja uma realidade, mas os esforços do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais têm esbarrado nas objecções levantadas pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, que lembra que a eventual conexão entre ambas as pistas para bicicletas está dependente da eventual alteração dos planos de urbanismo previstos para a zona. O organismo recorda ainda que os terrenos que eventualmente poderiam albergar a referida ligação entre ambas as ciclovias estão concessionados pelo Executivo a uma entidade privada.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais fez chegar à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes um plano detalhado com uma proposta de conexão entre as duas pistas de bicicletas, mas a proposta não gerou consensos.

O plano de desenvolvimento de ciclovias delineado pelo IACM deverá materializar-se ao longo de seis fases distintas, das quais três já estão completas. Até ao momento, o Governo investiu mais de 48 milhões de patacas na construção de ciclovias com uma amplitude total de 3250 metros.