China instalou baterias militares em atol disputado

As autoridades chinesas instalaram vários baterias de lançamento de mísseis no atol de Fiery Cross. A pequena ilha, situada no Mar do Sul da China, faz parte do disputado arquipélago das Spratly. De acordo com uma notícia ontem avançada pela agência Reuters, a instalação das baterias militares tem por grande objectivo assegurar a defesa dos interesses chineses face a um eventual assédio das forças militarizadas vietnamitas.

O atol em questão é administrado pela República Popular da China, mas é reclamado por vários países da região, entre os quais pontuam as Filipinas, o Vietname e Taiwan.

O reforço do aparato militar no Mar do Sul da China corresponde apenas, no entender de Pequim, às exigências necessárias à defesa do que o Governo Central entende ser o seu território.

A notícia ontem avançada pela agência Reuters não menciona quando foram instaladas as baterias, mas a iniciativa poderá ter surgido na resposta à instalação de inúmeras redes de pesca por parte de embarcações vietnamitas nas imediações das também disputadas ilhas Paracel em Maio de 2014.