Autoridades educam pescadores sobre ecologia e segurança

Os Serviços de Alfândega de Macau e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) estão a promover uma acção de consciencialização sobre a prevenção de acidentes e a protecção do ambiente para o sector da pesca.

Os dois serviços promoveram uma palestra na Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau destinada a aumentar a consciência dos pescadores para a necessidade de proteger o ambiente e sua própria segurança das embarcações. Mais de 40 representantes da indústria pesqueira estiveram presentes.

Durante a palestra, os representantes dos Serviços de Alfândega abordaram questões sobre segurança, operações de ancoragem e amarração e técnicas anti-roubo tendo como alvo as embarcações de pesca. As autoridades alertaram os pescadores para as medidas essenciais de segurança e prevenção contra incêndio, roubo e enferrujamento. Os representantes da DSPA introduziram ainda informações relativas à protecção da ecologia marinha e anti-poluição.

Os Serviços de Alfândega asseguraram que vão continuar a cooperar e a comunicar com a indústria pesqueira e a convidar os serviços competentes a fornecer informações relativas as medidas de segurança e prevenção.