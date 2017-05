ATFPM entrega petição a exigir que carreira n.º 25 volte a circule até Hác-Sá

O deputado Leong Veng Chai e Mónica Tang – candidata que vai ocupar o terceiro lugar na lista liderada por José Pereira Coutinho nas eleições legislativas de Setembro – deram ontem a cara pela entrega de uma petição no Gabinete do Chefe do Executivo. O documente exige que a carreira n.º 25 volte a circular até à Praia de Hác-Sá.

A iniciativa constituiu uma reacção à decisão tomada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego de reduzir o percurso da carreira n.º 25, que antes circulava até à Praia de Hác-Sá, mas que agora termina o percurso na Vila de Coloane. A petição foi assinada por mais de sete centenas de pessoas.

“Desde há muito tempo que a linha 25 se estendia além da Vila de Coloane e estava a funcionar muito bem. De um dia para o outro, sem qualquer tipo de auscultação, a Transmac decidiu suprimir a ligação até à Praia de Hac Sá. Isto tem causado enormes transtornos às pessoas que já estavam habituadas a este percurso”, explicou o deputado José Pereira Coutinho, em declarações ao PONTO FINAL.

Apesar de ter acompanhado o processo à distância, Coutinho contou que a decisão vem na pior altura do ano, devido ao início da época balnear: “O Governo tem de prestar mais atenção e não desvirtuar o objectivo principal das concessionárias de autocarros públicos”, defendeu. “Não podemos admitir que o Governo feche os olhos a esta situação em que há desvio de autocarros para servir interesses privados”, frisou.

José Pereira Coutinho revelou ainda que acredita que a supressão da última parte do percurso se deve ao facto da Transmac querer desviar mais autocarros para o transporte de funcionário dos casinos, negócio que diz ser mais lucrativo: “Temos conhecimento que muitos hotéis tem dificuldade em transportar os seus próprios trabalhadores e o que está a acontecer é que algumas das concessionárias estão a desviar autocarros para servir particulares. É uma situação que está a aumentar”, apontou.

