Agricultor do Continente detido por assalto residencial no ZAPE

Um agricultor da República Popular da China, de 34 anos, foi detido quando se preparava para entrar na Região Administrativa Especial de Macau. O homem é suspeito de ter assaltado um apartamento na Zona de Aterros do Porto Exterior no início do corrente mês. A 5 de Maio um residente da zona queixou-se à Polícia Judiciária do desaparecimento de uma mala com 59 mil patacas. As autoridades lançaram uma investigação que culminou na detenção do homem na terça-feira, quando o suspeito se preparava para regressar a Macau.

