Vietname detém activista que protestava contra fábrica poluente

A polícia do Vietname deteve um activista por ter alegadamente instigado manifestantes a atacar e ferir agentes policiais, num protesto contra uma fábrica siderúrgica.

Um comunicado publicado no portal da polícia provincial de Nghe Na, no centro do país, indicou que Hoang Duc Binh, de 34 anos, foi detido na segunda-feira por abusar dos direitos democráticos e de se opor aos agentes que estavam de serviço. A polícia disse que o alegado incitamento dos manifestantes, em Abril, causou desordem pública.

O protesto juntou-se aos vários que têm acontecido nos últimos meses devido à morte de elevadas quantidades de peixe, no ano passado, em quatro províncias do centro do país, causada pela libertação de poluentes de um complexo siderúrgico da empresa de Taiwan Formosa Plastic Group.

O incidente – o pior desastre ambiental da história do Vietname – devastou as comunidades piscatórias e o turismo das quatro províncias afectadas pelas emissões poluentes. A empresa recebeu uma multa de 500 milhões de dólares, qualquer coisa como 454 milhões de euros.

O Governo provincial de Nghe Na disse, em comunicado, que após a detenção de Binh, centenas de manifestantes usaram, na segunda-feira, troncos, pedras e tijolos para perturbar o trânsito na auto-estrada um, a principal ligação rodoviária do país, que conecta o norte e o sul do país. O governo local culpou o padre católico Nguyen Dinh Thuc de instigar o protesto para exigir a libertação de Binh.

O sacerdote não foi detido, mas o Governo disse que as “repetidas violações à lei devem ser condenadas e tratadas seriamente, de acordo com a legislação em vigor”.