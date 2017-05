Três detidos por suspeita de burla

A Polícia Judiciária prendeu dois homens e uma mulher suspeitos de terem burlado um apostador da República Popular da China em mais de dois milhões de dólares de Hong Kong, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Após ter estabelecido contacto com um residente do território no início do mês, o apostador do Continente foi aliciado a depositar 2 milhões numa conta de uma sala de jogo VIP de um dos casinos do Cotai, tendo-lhe sido prometido um retorno da ordem dos 5 milhões de dólares de Hong Kong. Contudo, após efectuar o depósito, o homem não conseguiu voltar a contactar o residente de Macau que lhe tinha proposto o negócio. A Polícia Judiciária conseguiu, ainda assim, localizar o dinheiro. Meros 20 minutos após ter sido depositada, a quantia foi levantada através da mesma conta numa sala de jogo VIP na Península de Macau.

A Polícia Judiciária identificou a responsável pelo levantamento bancário que se defendeu com a justificação de que estava apenas a auxiliar outras pessoas e que tinha entregue o dinheiro ao pai do titular da conta. Pai e filho foram também detidos e o último justificou que estava a ajudar um amigo a enviar o dinheiro para a China Continental para que recebesse em troca os cinco milhões prometidos.