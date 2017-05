Todas as operadoras de jogo estão atentas ao Japão, diz Francis Lui

O vice-presidente da Galaxy Entertainment defendeu esta terça-feira que é preciso estar atento à abertura de casinos no Japão, enquanto oportunidade de negócio para as operadoras de jogo internacionais e também enquanto destino concorrente de Macau.

Francis Lui foi o orador principal na abertura da 11.ª edição da Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), o principal certame dedicado à indústria do jogo realizado anualmente no território.

A lei que legaliza a abertura de casinos entrou em vigor no final do ano passado no Japão, onde até então a proibição dos jogos de fortuna e azar impossibilitava a criação deste tipo de estabelecimentos: “Muitas pessoas antecipam que [o Japão] vai ser quase maior do que o mercado de Las Vegas, maior do que Singapura, o que o torna parecido com o de Macau. Vai ser o próximo grande acontecimento na indústria do jogo e todos nós – incluindo as empresas de jogo e os fornecedores – devemos ficar muito interessados e entusiasmados com esta oportunidade”, disse Francis Lui.

“Actualmente todos os operadores internacionais estão a demonstrar grande interesse no mercado, tal como nós na Galaxy [Entertainment]. Mas atendendo a que os (…) detalhes ainda não foram divulgados, temos de ter um pouco mais de paciência”, acrescentou.

A legalização dos casinos no Japão foi defendida com o objectivo de atrair mais visitantes estrangeiros e fomentar a despesa dos turistas no país, no âmbito de um conjunto de medidas para promover o turismo, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Já em 2014, numa altura em que se aguardava que o Japão desse ‘luz verde’ aos casinos, grupos norte-americanos e asiáticos com presença em Las Vegas e em Macau tinham delineado grandes investimentos em dois ‘resorts’ integrados planeados para as baías de Tóquio e Osaka, segundo centro económico do país.

Francis Lui disse que o Japão é a terceira maior economia mundial e que a população japonesa gosta de jogos como o ‘pachinko, ‘slot machines’, e corridas de cavalos, e que todos esses indicadores o levam a acreditar que “os casinos vão ser muito bem recebidos” no país.

Para o responsável da Galaxy Entertainment, o Japão não representa uma ameaça a curto prazo para a indústria de jogo de Macau, mas sublinhou que “não se deve subestimar o impacto da concorrência regional nas receitas locais”.