O bom, o mau, o real e o virtual. A humanidade em palco pela mão do teatro Dirks

No próximo fim-de-semana, apresenta-se no palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau um espectáculo que se propõe impulsionar a reflexão sobre o influência da tecnologia e da realidade virtual nos valores morais das sociedades actuais. A peça de teatro “O Inferior” apresenta-se no CCM na sexta-feira e no sábado, sempre às 20 horas.

Texto de Joana Figueira

Fotos de Eduardo Martins

Apaga-se gradualmente a linha nítida que separa a realidade do mundo virtual e que aproxima o ser humano de uma dimensão que lhe concede a liberdade absoluta para se mostrar como quer e bem entende. No palco, dá-se uso à luz, ao som, às projecções de vídeo e a uma infinidade de objectos. O objectivo é diferenciar e equilibrar duas dimensões que, em palco, acabam se fundir tendo como pano de fundo cenário homogéneo. Numa narrativa que se desenrola num futuro próximo, seis personagens representam a luta moral entre o que é real, falso, certo e errado, diz Ip Ka Man, co-director artístico da Associação de Arte Teatral Dirks. O colectivo dramático apresenta nos próximos dias 19 e 20, no Centro Cultural de Macau (CCM), a peça “O Inferior”, inserida no programa da edição do Festival de Artes de Macau.

O “argumento forte”, escrito pela dramaturga americana Jennifer Haley, cujas obras exploram as questões da realidade virtual e do impacto da tecnologia nas relações humanas, na identidade e nos desejos, reflecte aquilo que se experiencia nas sociedades actuais: “Penso que o ponto interessante, aqui, é que as pessoas já não conseguem distinguir o que é real e o que é virtual. Existe uma mistura nas suas próprias cabeças”, explica Wu May Bo, uma das encenadoras do espectáculo.

Apresenta-se em “O Inferior” o limbo que separa as duas dimensões. “The Hideaway” surge como a vida alternativa que está no centro das vivências de Sims, Papa, Morris, Doyle, Woodnut e Iris, as personagens da narrativa que se propõem mostrar o mundo virtual sob diferentes perspectivas: “Todos eles travam as suas próprias batalhas mas, por alguma razão, estão todos conectados pelo mesmo núcleo de emoções”, diz Wu.

No futuro virtual descrito por Jennifer Haley na peça “The Nether” – título original da obra – as emoções continuam a ser o elemento fundamental das personagens, como que um fio condutor e de aproximação entre os dois mundos. Ip Ka Man, que interpreta Sims e Papa, explica: “Ela [Haley] usa as sensações para distorcer a linha que divide a realidade da imaginação. Então, nestas circunstâncias, impulsionou o debate sobre o quais são as necessidades reais do ser humano, como o amor ou a imaginação”.

Um dos grandes desafios com que Ip Ka Man e Wu May Bo se depararam foi o processo de tradução do argumento ao qual se mantiveram fiéis, principalmente devido às várias camadas de significados dos diálogos escritos em inglês: “O cantonês é uma língua complicada e, normalmente, a tradução é feita a partir de uma língua estrangeira ou do chinês, mas ainda não existe um argumento escrito em chinês”, esclarece a encenadora, destacando o importante papel da tradutora Mandy Ip.

Mas como transportar para um palco personagens que vagueiam entre dois mundos, sendo que um deles é um jogo virtual? Wu May Bo, para além de encenadora e co-directora da Associação de Arte Teatral Dirks, também é responsável pela movimentação em palco e explica que procuraram “encontrar uma forma específica” para diferenciar os momentos em que a personagem está no mundo real e aqueles em que está numa outra dimensão.

Este elemento dramático de postura física tomou algum tempo dos sete meses de processo de preparação: “Levou muito tempo até conseguirmos porque os actores têm características físicas distintas e conseguem fazer coisas a eles particulares, contudo foi difícil encontrar um estilo coerente. Mas, felizmente, seleccionámos para o elenco uma dançarina – a actriz que interpreta Iris – que nos ajudou imenso. Ela consegue controlar o seu corpo ao ponto de retratar muito bem uma personagem de um jogo virtual”, apontou Wu.

“O Inferior” sobe ao palco do Pequeno Auditório do CCM na Sexta-feira e no Sábado, às 20h. Será interpretado em cantonês, mas com legendas em chinês e inglês.