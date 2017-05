Novo míssil tem capacidade para transportar ogiva nuclear, diz Pyongyang

O regime da Coreia do Norte confirmou ao final do dia de segunda-feira que o míssil disparado no domingo é um novo modelo, de “médio e longo alcance”, tendo capacidade para transportar “uma potente ogiva nuclear”.

De acordo com a imprensa oficial norte-coreana, citada pela agência noticiosa AFP, o disparo de domingo terá tido um alcance sem precedentes, tendo sido acompanhado pessoalmente pelo Presidente Kim Jong-Un, existindo fotos que o mostram num hangar militar, posando junto ao novo míssil balístico.

Segundo a agência de notícias estatal KCNA, trata-se de “um novo modelo de míssil balístico estratégico de médio e longo alcance, o Hwasong-12”.

A Coreia do Norte assumiu hoje, de novo, que tem como objectivo construir um míssil que seja capaz de transportar uma “ogiva poderosa” e alcançar bases americanas no Pacífico.

O regime de Kim Jong-Un tem desrespeitado por diversas vezes nos últimos meses sanções das Nações Unidas que proíbem a Coreia do Norte de desenvolver tecnologia nuclear e de mísseis balísticos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já condenou publicamente o lançamento do novo míssil balístico, considerando o exercício uma ameaça à paz e segurança na região: “Esta acção viola as resoluções do Conselho de Segurança e é uma ameaça à paz e segurança na região”, disse Guterres, através de um porta-voz.