Moon Jae-in visita Washington no final do mês

O novo presidente da Coreia do Sul vai visitar os Estados Unidos no final do mês, noticiou esta terça-feira a imprensa de Seul, sublinhando que o programa nuclear norte-coreano vai marcar o encontro com Donald Trump.

As notícias publicadas nos jornais de Seul citam fontes oficiais não identificadas que se limitaram a referir que a deslocação vai decorrer no final do mês mas, por enquanto não forneceram mais pormenores.

O anúncio da visita é publicado depois da Coreia do Norte ter efectuado mais um teste balístico que, segundo alguns especialistas em armamento, pode vir a ter capacidade suficiente para atingir o Alasca, nos Estados Unidos.

O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse na tomada de posse, em Seul, que estaria disposto a visitar Pyongyang se forem criadas condições aceitáveis para a visita.