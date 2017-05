Mak Soi Kun quer Macau a seguir modelo de Mao Tsé-Tung

O deputado Mak Soi Kun defendeu ontem que Macau deve seguir o modelo adoptado durante a guerra com o Japão pelo líder comunista Mao Tsé-Tung. Para o deputado, oriundo da localidade continental de Jiangmen, os princípio orientadores de Mao deviam ser a bitola na organização dos Serviços de Administração e Função Pública.

“A meu ver tem de haver racionalização do pessoal na gestão de cada serviço, como já havia na época de Mao Tsé-Tung, na altura em que se estava em guerra contra os japoneses”, começou o deputado. “É uma racionalização que segue os princípios da centralização, economia de recursos e anti-burocratização”, justificou.

A intervenção do deputado foi feita numa altura em que os membros da Assembleia Legislativa pediam à secretária para a Administração e Justiça que assumisse as suas funções de supervisão.

Ainda no decorrer da discussão de ontem na AL, Sónia Chan afirmou que as pessoas contratadas através de contratos de prestação de serviços não fazem falta: “Nos casos pontuais que se verificaram nos serviços públicos com este tipo de contratos, acho que se os vínculos não forem renovados que os serviços que perderem esta pessoa não vão ser afectados no seu funcionamento”, defendeu.

Sobre a criação de um mecanismo que responsabilize os dirigentes nos casos em que contratam funcionários de forma ilegal, Sónia Chan tirou o véu a um regime em que o Governo vai começar a trabalhar no final do ano.

A segunda metade do ano será igualmente a altura em que a Secretária para a Administração e Justiça vai revelar a calendarização da implementação de um mecanismo de queixas. O objectivo é criar uma forma para os funcionários públicos poderem denunciar situações irregulares: “A calendarização para a implementação de mecanismo de queixas vai ser divulgado no segundo semestre. Depois da implementação, caso se verifiquem indícios de infracções disciplinares o CCAC vai instaurar um processo”, explicou em resposta à deputada Ella Le