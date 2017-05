Macau promove estágios para técnicos de turismo de países de língua portuguesa

O primeiro grupo de formandos dos estágios para técnicos de turismo de países de língua portuguesa iniciou a sua formação no território na passada segunda-feira. Os próximos dois grupos deverão chegar ao território em Julho e em Setembro, fruto de um acordo de cooperação entre a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

As três sessões de estágio, com a duração de duas semanas cada, são dirigidas a funcionários de entidades governamentais dos serviços de turismo de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. Os 30 técnicos que Macau recebe este ano vão passar por um estágio em seis departamentos da Direcção dos Serviços de Turismo, dois dias de workshops no Instituto de Formação Turística e visitas de familiarização a infra-estruturas turísticas e ao património histórico e cultural de Macau.