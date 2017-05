John Terry pondera colocar fim à carreira

O central internacional inglês John Terry, de 36 anos, disse que não coloca de parte a possibilidade de deixar o futebol já no final da época, na qual termina o seu contrato com o Chelsea. Terry, figura emblemática do campeão inglês, ao qual chegou ainda em criança, aos juvenis, em 1995, explicou que ainda não tomou uma decisão em relação ao futuro apesar do interesse de outras equipas inglesas, da China ou Estados Unidos.

O jogador disse, porém, que se chegar uma boa proposta, de Inglaterra ou do estrangeiro, que se irá sentar com a sua família e analisar a mesma, embora nenhuma decisão tenha sido tomada, encontrando-se numa fase de análise ao que fará.