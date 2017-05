Irão: Candidato presidencial retira-se e apela ao voto em Rohani

O primeiro vice-presidente iraniano, Es-hagh Jahanguiri, considerado um reformador, retirou-se da corrida às eleições presidenciais de 19 de Maio e apelou aos seus apoiantes para votarem no Presidente moderado Hassan Rohani, referiu ontem a agência noticiosa Isna: “Nas eleições presidenciais vou votar em Rohani”, declarou Jahanguiri após anunciar a sua desistência, que já era aguardada.

Apesar de o poder no Irão ser partilhado entre diversos órgãos, com as grandes decisões tomadas pelo guia supremo Ali Khamenei, o presidente eleito por sufrágio universal dispõe de alguma margem de manobra, em particular no sector económico.

Os dois principais candidatos são o presidente cessante Hassan Rohani, moderado e aliados dos reformadores, e o chefe religioso conservador Ebrahim Raissi, e vão disputar os votos de 56.4 milhões de eleitores.