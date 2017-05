Hiroaki Umeda orienta palestra “sobre a Criação e a Estética do Corpo”

O Programa Festival Extra – inserido no XXVIII Festival de Artes de Macau –vai trazer ao território no próximo dia 21 o coreógrafo japonês Hiroaki Umeda para uma palestra que incide sobre a criação de coreografias tendo o corpo humano como cânone e elemento de inspiração.

Na sessão, precisamente denominada “Sobre a Criação e a Estética do Corpo”, o coreógrafo nipónico propõe-se partilhar os seus conhecimentos sobre o corpo humano, a tecnologia, as artes cénicas e a estética visual nos espectáculos multimédia. A palestra será conduzida em inglês com tradução e acompanhamento em cantonense.

Além de coreógrafo, Hiroaki Umeda é também bailarino, compositor, designer de luzes, cenógrafo e artista visual. É através da S20, companhia que fundou em 2000, que Umeda concebe e desenvolve as suas criações multidisciplinares. Em 2009 iniciou o projecto “Superkinesis”, que deverá vigorar até 2019, no qual junta dançarinos de diferentes estilos, da dança contemporânea ao hip-hop, passando pelo ballet clássico e pela dança tradicional asiática. Os seus trabalhos de coreografia destacam-se pelo forte enquadramento digital, conjugando dança com componentes ópticos, sensoriais e espaço-temporais.

O artista levou algumas das suas criações a palcos como os do “Festival d’Automne”, no Centro George Pompidou, à “Bieannale de la Danse”, ao “Festival Roma Europa”, ao “NY Live Art”, ao The Barbican Center e à Sydney Opera House.

O Programa Festival Extra oferece 44 actividades nas quais se incluem palestras, acções de formação, workshops ou sessões para estudantes. A iniciativa incide ainda sobre crítica artística, serviços de acessibilidade e projecção de filmes e permite que o público do território possa vir a conhecer alguns dos artistas que integram o programa da edição de 2017 do Festival de Arte de Macau.