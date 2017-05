G-DRAGON anuncia novo concerto em Macau  

O cantor coreano G-DRAGON vai subir ao palco para um segundo concerto em Macau, depois dos bilhetes para o espectáculo agendado para 17 de Junho terem esgotado rapidamente. O artista, um dos mais conceituados artistas sul-coreanos da actualidade, vai voltar a pisar o palco da Arena do Cotai na noite seguinte. Os ingressos para o segundo espectáculo serão colocados à venda a partir de sexta-feira nas bilheteiras da CotaiTicketing.

Intitulada “Act III, M.O.T.T.E”, a nova digressão mundial do cantor terá início em Seoul a 10 de Junho e Macau será a primeira cidade não-coreana a receber G-DRAGON. O cantor segue posteriormente para outras 16 cidades na Ásia, América do Norte e Oceânia.

G-DRAGON tornou-se conhecido como o líder e produtor da banda coreana “BIGBANG”, tendo sido o responsável pela produção das músicas “Fantastic Baby”, “BANG BANG BANG” e “BAE BAE”. A solo, o artista assinou o tema “Crooked”.

O primeiro álbum a solo – “Heartbreaker” – foi lançado no verão de 2009 e quebrou o recorde de maior número de cópias vendida por um artista a solo na Coreia do Sul. Em 2012, o cantor lançou o EP “One of a Kind” que o incentivou a realizar a sua primeira digressão mundial a solo: “G-DRAGON 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND]” passou por oito países, incluindo Japão, China, Tailândia, Indonésia, Malásia e Singapura. Na altura, o artista subiu ao palco para um total de 27 concertos.