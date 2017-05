Festival de Cinema vai ter “director internacional”

A garantia foi ontem dada por Maria Helena de Senna Fernandes. A directora dos Serviços de Turismo, que esteve à frente da primeira edição do certame, adianta que o nome do novo responsável pela iniciativa deve ser conhecido até ao final de Junho.

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau deverá decorrer em Dezembro e vai ter “um director internacional”, cujo nome deverá ser anunciado em Junho, afirmou esta terça-feira a directora dos Serviços de Turismo. Maria Helena de Senna Fernandes assumiu o cargo de directora da primeira edição do certame, depois do italiano Marco Muller se ter demitido da direcção do certame a menos de um mês do início do Festival: “Estamos quase a completar [o processo]. Só posso dizer que é uma pessoa internacional, tem muitos anos de cinema (…) Ainda não assinámos o contrato. Se calhar, em Junho, estamos em posição de anunciar”, disse Helena de Senna Fernandes, em declarações aos jornalistas à margem da abertura da 11.ª edição da feira Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), que anualmente junta empresas e especialistas do jogo de todo o mundo.

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau vai decorrer entre 8 e 14 de Dezembro, este ano com a duração de sete dias, mais um do que no ano passado, adiantou a responsável.

O italiano Marco Müller – que esteve à frente de festivais de cinema como o de Veneza, Roma ou Locarno – tinha sido escolhido no início do ano passado para dirigir a primeira edição do festival, mas um mês antes do arranque do certame, em Novembro, demitiu-se, invocando divergência de opiniões.

A directora dos Serviços de Turismo e presidente da comissão organizadora, Helena de Senna Fernandes, assumiu então a função de directora substituta do festival.

A primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, em 2016, foi organizada pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau e pela Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau.

O filme português “São Jorge”, sobre um pugilista desempregado que trabalha em cobranças de dívidas para sobreviver, conquistou os prémios de melhor realizador (Marco Martins) e melhor actor (Nuno Lopes).

A primeira edição do festival teve um orçamento de 55 milhões de patacas, dos quais 20 milhões foram assegurados pelos Serviços de Turismo.