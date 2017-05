Festival de Cinema de Cannes começa hoje, envolto em polémica

O Festival de Cinema de Cannes arranca hoje, com Isabelle Huppert e Clint Eastwood, com o cinema de Michael Haneke e Sofia Coppola, com medidas de segurança reforçadas e uma polémica com a plataforma digital Netflix.

O festival francês, que se prepara para celebrar 70 edições, terá 19 filmes em competição pela Palma de Ouro, sendo o júri presidido pelo espanhol Pedro Almodóvar.

Entre os filmes em competição contam-se “Happy End”, de Michael Haneke, “Le redoutable”, de Michel Hananavicius, “Good time”, dos irmãos Benny e Josh Safdie, e “Wonderstruck”, de Todd Haynes, aos quais se juntam “Okja”, de Bong Joon Ho, e “The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, ambos produzidos pela Netflix e que só se estrearão depois nesta plataforma e em países seleccionados.

A Federação Nacional dos Cinemas Franceses criticou a escolha destes dois filmes, porque não os vai poder estrear em sala e o festival já anunciou que vai mudar as regras para 2018: só poderão competir filmes que tenham garantia de estreia comercial nas salas francesas.

A plataforma de exibição de cinema e televisão na Internet já ripostou, dizendo que os festivais têm de mudar, porque os canais de distribuição e os espectadores também mudaram.