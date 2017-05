DSAMA discutiu protecção ambiental das zonas marítimas em Toronto  

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) marcou presença em Toronto na Conferência Ministerial em que discutidos os memorandos de entendimento de Paris e Tóquio sobre o Controlo dos Estados dos Portos Marítimos. Segundo a DSAMA, entre os tópicos abordados constaram a segurança e o desenvolvimento da indústria de transportes marítimos, a protecção ambiental das zonas marítimas e ribeirinhas e a segurança das tripulações.

Susana Wong, directora da DSAMA, liderou a comitiva do território que se fez representar no certame, tendo ido em representação do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Ainda sobre os memorandos de entendimento que estiveram em discussão, a DSAMA esclareceu em comunicado que vai continuar como um observador do memorando de Tóquio, estatuto que mantem desde 2013, e que vai gerir as instalações portuárias de Macau de forma a assegurar a segurança tanto do ambiente marítimo, como dos diferentes agentes de navegação.

Os memorandos de Paris e Tóquio sobre o Controlo dos Estados dos Portos Marítimos definem medidas para ser aplicadas a nível regional tendo em vista a uniformização internacional de procedimentos relacionados com a navegação marítima.