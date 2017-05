Dia Mundial do Refugiado assinalado com projecção de documentário

A Associação de Beneficência dos Refugiados em Macau vai assinalar o Dia Mundial do Refugiado, que se celebra a 20 de Junho, com a projecção do documentário “Life on the Border”, realizado por um grupo de oito crianças que vivem nos campos de refugiados de Kobani e de Shengal, situados na fronteira entre a Síria e o Iraque.

O filme retrata a forma como viveram vários ataques perpetrados pelo Estado Islâmico, mas também o desejo de uma vida estável e em segurança. O objectivo é expor as dificuldades que enfrentam as famílias desde o início do conflito na Síria e alertar a população mundial, de forma a que os refugiados possam recomeçar a vida.

A Associação de Beneficência dos Refugiados em Macau vai exibir o documentário no dia 17 do próximo mês, às 20h, no auditório da Escola São João de Brito, numa iniciativa que se propõe despertar consciências face à crise internacional de refugiados. A entrada é livre.

A Associação vai recolher donativos, que serão encaminhados para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).