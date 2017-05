Dia Mundial do Desafio: ID quer Macau a mexer durante um quarto de hora

Macau participa pela 17ª vez no Dia Mundial do Desafio, iniciativa que, desde 1990, coloca em confronto directo várias cidades a nível mundial. O objectivo final continua a ser o mesmo: mobilizar o maior número possível de residentes para a prática de exercício físico contínuo durante um período de pelo menos 15 minutos. A cidade búlgara de Varna é o adversário que se segue.

Quinze minutos de actividade física contínua é o tempo mínimo exigido para que as participações na edição de 2017 do Dia Mundial do Desafio sejam reconhecidas. Este ano, a iniciativa materializa-se entre as 7h e as 21h do último dia do mês e, a exemplo do que sucedeu noutros anos, o objectivo do certame passa por pôr o território a mexer. Promovido pela TAFISA (Associação Internacional de Desporto para Todos), o Dia Mundial do Desafio coloca anualmente cidades a nível mundial em competição directa, triunfando a que demonstrar uma maior capacidade de mobilização.

O sorteio deste ano da TAFISA colocou a cidade búlgara de Varna no caminho de Macau. No final do dia, vence a cidade que conseguir mobilizar uma maior percentagem da população. O processo de selecção é antecedido da categorização de cada cidade consoante o número de habitantes. Macau, com cerca de 650 mil habitantes, e Varna, com cerca de 330 mil habitantes, inserem-se ambas na categoria 4.

O Instituto do Desporto e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), com a colaboração da Direcção dos Serviços de Saúde, são as entidades responsáveis pela promoção da iniciativa na RAEM. A exemplo do que tem vindo a acontecer, a organização escolheu o Jardim do Iao Hon e o Largo do Senado como os principais locais onde, a partir das 8h15 e 17h30, respectivamente, o público se pode juntar para os 15 minutos de actividade física regulamentares

Para além das actividades públicas organizadas em ambos os locais, o Instituto do Desporto e as restantes entidades organizadoras incentivam escolas, associações, organizações e empresas locais a associarem-se ao certame e a promoverem pelo menos uma actividade física. A inscrição no certame pode ser realizada por telefone, fax ou através de correio electrónico. O Instituto do Desporto compromete-se posteriormente a enviar todos os dados à TAFISA. Para efeitos de participação é contabilizado qualquer tipo de actividade física contínua durante 15 minutos, da marcha à corrida, passando pela ginástica e pelo treino desportivo, etc.

Chao Kuok Wai, chefe do Departamento de Desenvolvimento Desportivo do Instituto do Desporto sublinhou que “o grande objectivo é passar a mensagem aos cidadãos que não devem praticar desporto apenas num dia mas sim regularmente.” O dirigente referiu que o Dia Mundial do Desafio está de pedra e cal no plano de actividades do Instituto do Desporto: “Esta actividade está inserida no nosso plano anual de encorajar os cidadãos a participar em diversas actividades desportivas.”

Macau está, de resto, habituada a vencer no âmbito do Dia Mundial do Desafio: a cidade venceu no confronto directo com os adversários nos anos de 2012 a 2015, sempre com uma participação de mais de 40 por cento da população. No ano passado participaram na iniciativa mais de 260 mil cidadãos: “Ao longo dos últimos 16 anos, com o forte apoio dos cidadãos, dos serviços públicos, dos organismos, das associações e das escolas, registou-se um constante aumento do número de participantes”.

Ao longo do dia, o Instituto do Desporto irá disponibilizar gratuitamente ao público os seus equipamentos integrados na Rede das Instalações Desportivas Públicas. Da rede fazem parte pavilhões polidesportivos, centros desportivos, centros náuticos, campos ao ar livre, piscinas, espaços de lazer, ginásios, campos de futebol, campos de tiros, centros de bowling, campos de ténis e o kartódromo de Coloane, entre outros.

CVN