A Companhia de Telecomunicações de Macau recebeu na semana passada a visita de uma delegação da China Continental, liderada por Lu Yimin, Director Geral da China Unicom. A comitiva foi recebida por Xin Yuenjiang, Presidente da CITIC Telecom e da CTM. A visita serviu para que as duas empresas discutissem o desenvolvimento do sector das telecomunicações, nomeadamente as oportunidades decorrentes do projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

