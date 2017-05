Cáritas promove actividade para ajudar os idosos a circular pelo território

O objectivo é promover a segurança dos idosos quando circulam nas ruas e artérias da cidade e para isso a Caritas conta com a preciosa ajuda de voluntários. A iniciativa, que hoje arranca, está centrada numa fase inicial na zona do Patane e no bairro do Iao Hon, onde se revezarão vários grupos de voluntários.

A sessão de formação destinada aos participantes mais velhos tem lugar, hoje, no Centro de Dia “Brilho da Vida”. Amanhã e no dia 19, os voluntários vão distribuir pequenos brindes e folhetos informativos para alertar a população e os condutores para agirem de forma segura.

A actividade resulta da preocupação da Cáritas Macau relativamente à segurança da população idosa e pretende despertar consciências para a importância da condução segura.