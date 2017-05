Candidaturas para Feira de Investimento prolongam-se até Junho

A plataforma de intercâmbio e cooperação para os produtores de cinema e investidores da província de Guangdong e das Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong vai voltar a ter o território como palco. Os profissionais da indústria cinematográfica da RAEM têm até ao dia 8 do próximo mês para se candidatarem à edição de 2017 da Feira de Investimento na Produção Cinematográfica Guangdong-Hong Kong-Macau. O certame realiza-se em Julho e tem como grande objectivo colocar em diálogo cineastas e investidores, tendo em vista a viabilização de projectos cinematográficos que se encontram em fase embrionária.

Os candidatos devem ser residentes de Macau e ter idade igual ou superior a 18 anos, bem como ser os principais responsáveis pelo projecto que colocam a escrutínio. Um total de dez trabalhos será seleccionado por um júri composto por profissionais da indústria, sendo que os critérios de avaliação são a criatividade e originalidade dos argumentos, a experiência do candidato, do produtor e da empresa produtora e a razoabilidade do orçamento.

A Feira de Investimento na Produção Cinematográfica Guangdong-Hong Kong-Macau tem como intuito propiciar o “intercâmbio e a cooperação entre produtores e investidores das três regiões, criar oportunidades e pontes para investimento e cooperação na área do cinema, estimular talentos neste campo e promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica das três regiões”, lê-se em comunicado do Instituto Cultural (IC), uma das entidades promotores do certame.

As edições anteriores da Feira contaram com a participação de 85 projectos de produtores cinematográficos e de cerca de 130 representantes de investidores, e houve mesmo alguns cineastas de Macau que conseguiram contratos de realização e apoio financeiro do exterior para as filmagens.