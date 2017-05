Bilhetes para o Grande Prémio Mundial de Voleibol quase esgotados

A organização da etapa de Macau do “Grande Prémio Mundial de Voleibol” anunciou que ainda estão disponíveis alguns bilhetes para os três dias da competição, que se realiza de 14 a 16 de Julho no Fórum de Macau. Contudo, devido à “forte adesão na venda de bilhetes” estão apenas disponíveis alguns bilhetes. Os ingressos que ainda restam podem ser adquiridos numa das 13 lojas “Circle K” espalhadas pelo território. Os interessados podem adquirir ingressos diários (que dão acesso aos dois jogos do dia) ou um passe para os três dias, que permite o acesso aos seis jogos que integram o cartaz da competição. Nos dias dos jogos os bilhetes podem ser adquiridos no Fórum de Macau.

A segunda jornada da edição de 2017 do Grande Prémio Mundial de Voleibol, competição que tem a chancela da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), reúne no território as equipas dos Estados Unidos da América, da Turquia, de Itália e da República Popular da China, que vão disputar um lugar na final. Este ano, a etapa decisiva da competição decorre na cidade chinesa de Nanjing de 2 a 6 de Agosto.

A realização do evento no território é da responsabilidade do Instituto do Desporto da RAEM e da Associação Geral de Voleibol de Macau, China. O circuito internacional de voleibol feminino conheceu a sua primeira edição em 1993 e Macau tornou-se uma das cidades anfitriãs no ano seguinte. Desde então, já albergou duas das grandes finais, em 2001 e 2011.