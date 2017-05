Áustria vai às urnas em Outubro

Os partidos políticos da Áustria anunciaram ontem um acordo para a realização de eleições legislativas antecipadas a 15 de Outubro. Os partidos chegaram a acordo sobre as eleições após uma reunião com todos os líderes das entidades com assento parlamentar.

O novo líder do Partido Popular Austríaco (OVP), Sebastian Kurz, eleito no passado domingo, fez a reivindicação de eleições antecipadas, pondo fim a uma aliança de dez anos com os social-democratas.

Um projecto de lei para esse efeito deve ser formalmente apresentado na quarta-feira, foi anunciado ontem no final da reunião dos partidos, que incluiu também o chanceler Christian Kern, do Partido Social-Democrata da Áustria (SPO).

As legislativas terão lugar dez meses após a eleição presidencial, que ocorreu em Dezembro, ganha pelo ecologista liberal Alexander Van der Bellen contra o candidato da extrema-direita, Norbert Hofer (Partido da Liberdade da Áustria/FPO), após a eliminação dos dois principais partidos tradicionais austríacos na primeira volta do sufrágio.

Apesar do rompimento com o OVP, Kern disse hoje que continuará a executar do seu programa de Governo, mesmo que seja necessário o apoio da oposição. O seu programa inclui, nomeadamente, a criação de um salário mínimo e o reforço da luta contra a evasão fiscal.