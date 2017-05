Associação de Advogados cautelosa na negociação de novo protocolo

Ainda não há acordo sobre o reatar do protocolo entre a Associação de Advogados de Macau e a Ordem dos Advogados de Portugal. A AAM está “à procura de um equilíbrio”, que permita absorver os advogados que venham para Macau, “sem desestabilizar nem prejudicar a economia da profissão”, disse ontem Jorge Neto Valente. O organismo preocupa-se, também, em manter o nível de qualificação dentro da profissão: “Temos que ter a certeza que os advogados inscritos em Macau sabem o que estão a fazer”, sublinhou o presidente da AAM.

Cláudia Aranda

Há ainda assuntos pendentes na discussão do futuro protocolo entre a Associação de Advogados de Macau (AAM) e a Ordem de Advogados de Portugal, avançou ontem Jorge Neto Valente.

Actualmente a associação agrega “260, quase 270 advogados efectivos”, e cerca de 100 estagiários, sendo que “a maioria não é defensora de uma política de porta aberta para acolher toda a gente e compreende-se porquê: o que levou à suspensão do protocolo que existia estava a ter efeitos perversos”, defendeu o presidente da AAM, Jorge Neto Valente, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa das comemorações do Dia do Advogado, que vão ter lugar entre sexta-feira e domingo.

A Associação de Advogados de Macau decidiu denunciar unilateralmente o protocolo a 28 de Março de 2013, deixando de ser possível aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal requererem a transferência da sua actividade profissional para Macau. De igual modo, a inscrição e transferência de advogados de Macau para Portugal deixou de ser regulada nos termos do memorando, passando a reger-se pelas regras gerais aplicáveis aos cidadãos habilitados para exercer a advocacia em país estrangeiro: “Naquela altura em que foi suspenso o protocolo, chegámos a ter cinco pedidos num mês. Ora isto é incomportável: chegar ao fim do ano e ter 60 advogados de fora, que não tinham a possibilidade de ser absorvidos pela comunidade profissional local, e que iriam desestabilizar a profissão. Nem teriam a possibilidade de se adaptar ao direito de Macau, devido às diferenças que há, que já são muito grandes em relação ao sistema jurídico português. Portanto, nós, na altura, não tivemos outra solução senão parar para pensar”, explicou o causídico.

A AAM está agora “à procura desse equilíbrio e de um balanço que nos permita absorver as pessoas que venham a pouco e pouco, sem desestabilizar nem prejudicar a economia da profissão”, prosseguiu Jorge Neto Valente.

Por outro lado, disse o presidente da Asociação de Advogados de Macau, “temos que ter a certeza que mantemos o nível de qualificação dentro da profissão”: “Temos que ter a certeza que os advogados inscritos em Macau sabem o que estão a fazer. É preciso que as pessoas estejam em condições de ganhar a sua vida, mas de servir a comunidade, porque os advogados têm uma função, que é contribuir para a justiça, mas servindo a sociedade de que fazem parte”, frisou.

Jorge Neto Valente lembrou ainda que, anteriormente, havia também “um

protocolo entre a Universidade de Macau e a Universidade de Coimbra que reconhecia os cursos mutuamente”. Mas, acrescentou, lançando a crítica, “esse reconhecimento, neste momento, também não existe, a Universidade de Macau conseguiu dar cabo desse entendimento, esse reconhecimento não existe e portanto nós temos que avaliar as habilitações”.

O presidente da Associação de Advogados de Macau esclareceu, também, que, antes do protocolo ser suspenso, “havia reciprocidade e possibilidade de inscrição mútua num contexto que também era diferente ao nível do reconhecimento das habilitações”: “Hoje em dia há um diploma de Macau, um regulamento administrativo, que diz que a associação avalia as habilitações das pessoas que queiram inscrever-se cá, portanto avaliamos não só as pessoas que vêm de Portugal, mas também as que vêm do Interior da China”.

A Associação de Advogados de Macau tem advogados inscritos provenientes do Interior da China, mas que quando vêm para Macau, “fazem um curso de introdução e adaptação ao direito de Macau e podem inscrever-se na associação, nós avaliamos se essas habilitações têm o mínimo de qualidade necessária”, esclareceu.

Hoje em dia, não há reciprocidade em relação a Portugal, da mesma maneira que não há reciprocidade em relação à República Popular da China, frisou Jorge Neto Valente, apesar de ser o país “a que estamos mais ligados: “ “Fazemos parte da China e, no entanto, quando os nossos vizinhos nos dizem: ‘venham todos, que nós deixamos-vos vir para cá, queremos é reciprocidade”, não podemos. Só aqui em Cantão há 10 mil advogados. Se vamos deixar entrar os 10 mil acaba o sistema jurídico de Macau”, concluiu Jorge Neto Valente.