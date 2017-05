Um novo sistema de videovigilância rodoviária vai começar a operar a partir de sexta-feira no cruzamento entre a Avenida do Nordeste e a Rua Central da Areia Preta. A Polícia de Segurança Pública justifica a instalação no local de uma nova rede de videovigilância com o objectivo de melhor combater as infracções rodoviárias.

