Acordo entre universidades de Macau e do Canadá foi discutido na UMAC

A Universidade de Macau (UMAC) recebeu ontem a visita de uma delegação da Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto (UToronto), para uma reunião na qual foi discutido o programa “4+X”, destinado aos profissionais de medicina. O mecanismo deverá ser lançado futuramente pelas duas instituições de ensino superior.

Com início em 2018, o acordo prevê que os alunos da Universidade de Macau que tenham completado quatro anos de estudos naquela universidade e preencham os requisitos necessários tenham lugar reservado no programa de medicina da Universidade de Toronto.

A delegação canadiana, liderada por Marcus Law, visitou as instalações da Universidade de Macau, incluindo as salas de aula e os equipamentos laboratoriais. Após a visita teve lugar um seminário organizado pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau que, de acordo com um comunicado de imprensa do maior estabelecimento de ensino superior do território, atraiu alunos interessados nos novos programas.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto está no 12º lugar no ranking das melhores do mundo ligadas a esta área e o programa ao qual os alunos do território se poderão candidatar é considerado muito competitivo.