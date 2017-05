WannaCry: Centro de Emergência Informática recebeu dez pedidos de ajuda

Foram dez os pedidos de auxílio recebidos pelo Centro de Resposta e Emergência Informática de Macau sobre o vírus WannaCry. A informação foi avançada ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, sendo que os pedidos de auxílio visaram medidas de prevenção e tratamento do software malicioso.

O vírus WannaCry é um programa que encripta ficheiros de computadores que utilizam o sistema operativo Windows. Nestes casos, o utilizador fica sem acesso aos ficheiros a não ser que pague para que o acesso aos ficheiros em questão seja desbloqueado. Nos últimos dias, uma nova variante do programa malicioso causou um dos maiores ataques cibernéticos de sempre, afectando várias empresas multinacionais.

De acordo com o Centro de Resposta e Emergência Informática de Macau, já em Março tinham sido enviados 20 pedidos de informações. Porém, depois do surto surgiram mais dez pedidos.

Por sua vez, o Governo de Macau garantiu ontem, em comunicado, que os Serviços de Administração e Função Pública não foram alvos de qualquer ataque. O Executivo afirmou ainda que já fez um ponto de situação sobre as vulnerabilidades do sistema informático do território, salientando que está a adoptar as medidas preventivas necessárias.

O Governo aconselha as pessoas a fazerem cópias de segurança dos ficheiros que têm nos computadores, evitar a abertura de emails de destinatários suspeitos e instalar a versão actualizada do sistema operativo.

Em caso de infecção, os utilizadores devem desligar imediatamente os computadores das redes a que estão ligados, formatar o disco rígido e instalar uma verão actualizada do Windows.

As mesmas recomendações foram também divulgadas pelo Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, num alerta com especial enfoque nas Pequenas e Médias empresas.

Por outro lado, o presidente da Associação de Academia Informática de Macau, Chan Weng Kin, sublinhou a necessidade dos utilizadores seguirem as instruções de segurança disponíveis, mas considerou difícil haver ataques no território. Chan justificou a afirmação com o tamanha reduzido da comunidade online.