Uma foto por dia

Campeonato do Mundo de Golfe para portadores de dificiência: Amputado, o canadiano Matt Hallat, compete durante o Campeonato do Mundo de Golfe para Portadores de Deficiância no King David Mowbray Golf Club, na Cidade do Cabo, África do Sul. O campeonato decorre em simultâneo com o Open sul-africano de golfe para portadores de deficiência, Canon, com mais de 80 concorrentes de doze nações a participarem. Atletas com deficiências físicas – incluindo membros amputados, hemiplégicos, paraplégicos, vítimas de acidente vascular cerebral, deficientes visuais e auditivos – podem competir desde que consigam segurar o taco de golfe e bater a bola com pelo menos uma mão. EPA / NIC BOTHMA

