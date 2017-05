Terminal Marítimo da Taipa vai ser inaugurado na quinta-feira

Ao fim de mais de 11 anos de construção e de um investimento de 3,8 milhões de patacas, o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa vai ser inaugurado na próxima quinta-feira, com a cerimónia a ter início às 11h. O terminal ocupa uma área com três vezes o tamanho do terminal do Aeroporto Internacional de Macau e está preparado para receber 400 mil visitantes por dia. O novo terminal, cujo orçamento é seis vezes superior ao inicialmente previsto, tem 42 bilheteiras, 1000 parques de estacionamento, cinco espaços para helicópteros e 14 pontes-cais.

