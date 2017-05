Segredos da Matemática em destaque no Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações acolhe na próxima quinta-feira, 18 de Maio, a inauguração da exposição “A Infinitude da Matemática”, uma mostra que se propõe familiarizar os visitantes, através de uma abordagem lúdica, com alguns dos conceitos fundamentais da matemática.

A exposição, que deverá permanecer patente ao público pelo menos até ao final do mês de Agosto, abrange diversos temas e conteúdos. Entre as diferentes manifestações em destaque estão antigos métodos de contagem, diferentes sistemas de numeração, os segredos da criptografia ou a ligação íntima entre a matemática e outras disciplinas, da arquitectura às belas artes, passando pelas ciências naturais. Instrumentos como o Ábaco ou o puzzle conhecido com o nome de “Torre de Hanói” também estão em destaque na mostra, assim o contributo e o percurso dado por alguns dos principais nomes – ocidentais e orientais – da história das ciências matemáticas.

Através de desafios e de aplicações práticas, a mostra “A Infinitude da Matemática” propõe-se fazer com que os visitantes do Museu das Comunicações – entidade subordinada à Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações – recordem princípios e conhecimentos básicos de matemática.

Nos meses de Maio, Junho e Julho, o Museu vai ainda organizar visitas guiadas temáticas tendo como ponto de partida a exposição que vai ser inaugurada na próxima quinta-feira. A primeira iniciativa da índole designa-se “Pesos e Medidas” e destina-se sobretudo a crianças das escolas. Em simultâneo, o Museu das Comunicações vai promover ainda um workshop designado “Cabides e Aritmética”.

Para Agosto estão reservadas de um workshop que se propõe colocar em evidência as relações entre a matemática e a obra do pintor Piet Mondrian. As iniciativas ainda não têm data marcada, mas destinam-se a famílias, sublinha a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações numa nota de imprensa.

No mesmo comunicado, o organismo lembra que a partir de amanhã e até ao dia 21 de Maio a entrada no Museu das Comunicações é gratuita, no âmbito do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação.

A unidade museológica volta a abrir as portas gratuitamente entre 1 e 4 de Junho com o propósito de assinalar o Dia Mundial da Criança.