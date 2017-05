Regulamentação do sector do jogo de Macau em debate na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha acolheu ontem a sexta edição da Revisão Anual da Lei do Jogo de Macau, um certame que conta já com mais de meia década de existência e que reúne académicos e especialistas do sector. Ontem a iniciativa discutiu vários temas relevantes no âmbito da regulamentação da indústria do jogo do território.

A Fundação Rui Cunha recebeu ao início da noite de ontem mais uma edição da Revisão Anual da Lei do Jogo de Macau, um debate promovido desde há seis anos que se propõe colocar em discussão as questões da ordem do dia relativas à regulamentação da principal indústria do território. O painel de oradores resultou de uma primeira colaboração dos envolvidos com a revista “Asian Gaming Lawyer” a convite de Jorge Godinho, docente na Universidade de Macau e promotor da iniciativa.

Ontem, na Fundação Rui Cunha, foram abordados temas como a influência da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos no fluxo de jogadores chineses que se deslocam a Macau e a Las Vegas, a importância da investigação académica para o desenvolvimento da indústria do jogo, bem como o impacto das alterações implementadas pelo Governo de Macau na Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo . Godinho, no entanto, destacou o tema abordado pelos advogados Sérgio de Almeida Correia e Bruno Ascenção: “A grande questão, neste momento, tem a ver com o facto de que nos estamos a aproximar do final do prazo das três concessões que estão atribuídas e que foram assinadas em Março e Junho de 2002, tendo surgido, depois as sub-concessões”, declarou Jorge Godinho ao PONTO FINAL.

O académico afirmou que, na lógica do sistema implementado já em 1849, à época do Governador Ferreira do Amaral, “nunca existiu uma autorização, uma licença, uma concessão, o que seja, para explorar jogos de fortuna ou azar sem prazo; há sempre um prazo dependente das circunstâncias.” E esclareceu que, “quando esse prazo chega ao fim, naturalmente é preciso ver se [a regulamentação] continua com a mesma lógica, se há alterações mais ou menos de fundo, se há ligeiras alterações, ou se continua exactamente igual.”

Existem actualmente três concessionárias em Macau, cujos contractos terminam brevemente. A Sociedade de Jogos de Macau (SJM), que tem como sub-concessionária a MGM Grand, termina em 2020, enquanto que a concessão da Galaxy Entertainment, que tem como sub-concessionária a Sands China, e a Wynn Resorts (Macau), com a sub-concessionária Melco, terminam ambas em 2022. A este jornal, Jorge Godinho indicou que “vai ser necessário que a Região Administrativa Especial de Macau decida o que fazer. (…) Estamos em 2017 e este é o grande tema que tem, efectivamente, de ser resolvido e decidido.”

Já Bruno Beato Ascensão, numa intervenção em que fez considerações sobre o termo e a renovação das concessões de jogo, defendeu que “os problemas podem surgir no caso de o estatuto jurídico não ser abordado de forma apropriada.” O advogado salientou o facto de um quinto da força laboral de Macau estar centrada nas concessionárias de jogo e que esta é uma questão a ter em conta nas negociações.