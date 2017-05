Polícia Judiciária detém 14 trabalhadores ilegais na Areia Preta

A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma acção de inspecção num estaleiro de construção situado na Rua Central da Areia Preta, tendo detido 14 trabalhadores ilegais. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária surgiu de repente no local, tendo detido os trabalhadores que, por sua vez, eram detentores de um visto ou de um passaporte chinês. Os mesmos tinham entre 20 e mais de 50 anos, e cumpriam funções na áreas das limpeza, da pintura, da instalação de canalizações, bem como no domínio da electricidade. De acordo com a mesma estação de rádio, os rendimentos diários dos 14 trabalhadores interceptados variavam entre as 300 e as 600 patacas e o período de tempo durante o qual ali trabalharam variava entre 1 e 10 dias. Durante a mesma acção de inspecção a Polícia Judiciária deteve ainda um indivíduo suspeito de empregar trabalhadores ilegalmente, e ainda cinco indivíduos responsáveis ou sub-empreiteiros no projecto de construção em causa.

